Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани24 августа 2023 12:20

В Анапе пройдет патриотический фестиваль «Движение» с 25 по 28 августа

В фестивале «Движение» в Анапе поучаствуют сотни казаков и любителей спорта
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапе пройдет физкультурно-патриотический фестиваль «Движение» с 25 по 28 августа. Он посвящен 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, а также памяти бойцов, погибших в Афганистане, Чечне и в специальной военной операции.

«Участниками фестиваля станут сотни казаков, любителей спорта, общественных организаций, представители военно-спортивных, патриотических клубов Кубанского казачьего войска. Также будут работать тематические и военные площадки, состоится мотопробег, молодежь изготовит маскировочные сети для бойцов», - сообщил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что во время фестиваля будут работать площадки по сдаче норм ГТО, скульпторов по дереву. Также представят выставки спортивной, военной техники, летательных аппаратов, проведут показательные выступления по картингу, джампингу, мотокроссу в дисциплине «мотофристайл», соревнования по сборке и разборке автоматов, метанию гранат.