В Анапе пройдет патриотический фестиваль «Движение» с 25 по 28 августа

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапе пройдет физкультурно-патриотический фестиваль «Движение» с 25 по 28 августа. Он посвящен 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, а также памяти бойцов, погибших в Афганистане, Чечне и в специальной военной операции.

«Участниками фестиваля станут сотни казаков, любителей спорта, общественных организаций, представители военно-спортивных, патриотических клубов Кубанского казачьего войска. Также будут работать тематические и военные площадки, состоится мотопробег, молодежь изготовит маскировочные сети для бойцов», - сообщил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что во время фестиваля будут работать площадки по сдаче норм ГТО, скульпторов по дереву. Также представят выставки спортивной, военной техники, летательных аппаратов, проведут показательные выступления по картингу, джампингу, мотокроссу в дисциплине «мотофристайл», соревнования по сборке и разборке автоматов, метанию гранат.