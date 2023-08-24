Онколог Антон Ёлкин рассказал, почему после лета появляются новые родинки

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Лето, море, жаркое солнце радуют нас не только красивым загаром, но и оставляют отметины на теле – новые родинки и пигментные пятна. Руководитель онкологической службы клиники «Евроонко» в Краснодаре Антон Ёлкин рассказал в эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда», насколько опасны эти новообразования на коже, стоит ли их проверить, какие признаки у меланомы – самого агрессивного вида опухолей кожи.

Звонки от радиослушателей начались с первых минут передачи. Один из вопросов был необычным: может ли сварка спровоцировать меланому? Отвечая на этот вопрос, врач вспомнил случай из своей жизни: «Будучи подростком я варил забор у бабушки на даче и надел не защитную маску, а простые очки. Из-за неосторожности я обжегся, и через некоторое время лицо у меня стало морщинистым, как у старика. Уже став онкологом, я понял, что получил тогда дозу облучения самым губительным ультрафиолетом спектра С, которого даже нет на земле, поскольку он задерживается озоновым слоем. Тогда все обошлось, но если пренебрегать защитой – специальной маской, перчатками и регулярно подвергать лицо и руки облучению, то через некоторое время может развиться меланома».

Двое слушателей «Здорового разговора», задавшие наиболее интересные вопросы, получили «Билет здоровья» – сертификаты на бесплатное обследование родинок и кожи в клинике «Евроонко».

Смотрите запись трансляции передачи по ссылке.

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