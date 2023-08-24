Мигранты работали на стройплощадке в центре курорта Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике 26 мигрантов-нелегалов выдворят из России. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

Полиция организовала рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. На одной из стройплощадок в центре курорта правоохранители задержали 39 жителей Туркменистана и Узбекистана. Приезжие, как оказалось, нелегально работали на объекте.

Известно, что 35 иностранцев приехали в Геленджик из Ставропольского края.

«За нарушение режима пребывания на территории РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности полицейские составили в отношении нелегальных мигрантов административные протоколы по статьям 18.8, 18.10 и 20.25 КоАП РФ. Суд принял решение об административном выдворении 26 приезжих за пределы страны», – сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Остальных мигрантов, которые находятся в стране законно, отправили обратно в Ставропольский край.

Теперь полиция разбирается с руководителем, нанявшим на работу иностранцев-нелегалов.

«Организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили в управлении МВД по региону.