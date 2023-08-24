В горах Сочи ожидается высокая пожароопасность с 25 по 27 августа

В Сочи объявили 4 класса пожароопасности. Фото: t.me/officialsochi

В горах Сочи ожидается высокая пожароопасность 4 класса с 25 по 27 августа. На курорте организован контроль пожарной обстановки.

«В горах Сочи проводится наземное патрулирование на территории Сочинского нацпарка, Кавказского биосферного заповедника для контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Работу координирует городской оперштаб», - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что в Сочи до 1 ноября запрещено разводить костры. За несоблюдение противопожарного режима нарушителю грозит штраф.