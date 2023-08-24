Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Усть-Лабинске завели уголовное дело на жителя, скрывавшего ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

36-летняя жительница Адыгеи написала заявление в полицию. До этого женщина месяц встречалась с 43-летним жителем станицы Воронежской. Дошло до интимной связи.

«Однако мужчина своевременно не уведомил свою знакомую о наличии у него указанного заболевания и подверг ее опасности заражения», – сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В то же время он знал, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

Правда вскрылась во время ссоры. Тогда мужчина и признался, что больше года стоит на учете как ВИЧ-инфицированный. Узнав об этом, женщина пошла в больницу сдавать анализы. Результаты оказались отрицательными.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 122 УК РФ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией». Теперь ему грозит срок вплоть до одного года лишения свободы.