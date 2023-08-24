В Краснодаре открыли вторую очередь Краевой клинической больницы №1 Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре открыли вторую очередь Краевой клинической больницы №1. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

В новом восьмиэтажном корпусе разместили краевой ожоговый центр, отделения сосудистой хирургии, детской кардиохирургии, реанимации и интенсивной терапии. Специалисты орудовали гибридные операционные для всех видов хирургии.

«Медики смогут проводить здесь одномоментно вмешательства как минимум на двух разных органах. Таких мощных по оснащенности операционных у нас не было никогда», – рассказала замглавы региона.

Отмечается, что открытие новой очереди позволит в два раза увеличить число эндоскопических исследований, в том числе поднаркозных.

«Теперь в крае есть центр, аналогов которому нет на юге страны. Для нас было важно разместить здесь самые востребованные направления», – сказала Анна Минькова.

Кроме того, в корпусе установили первую в России криотерапевтическую установку, которой вымораживают опухоли в легких, почках, печени. В настоящее время с заболеванием борются свыше 200 тысяч кубанцев.