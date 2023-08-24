В Краснодаре водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе

Пострадавшую девушку доставили в больницу Фото: соцсети

В Краснодаре водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку. ДТП произошло днем 24 августа на улице 1 Мая.

Водитель автобуса, проезжая со стороны улицы 40-летия Победы в сторону улицы Черкасской, не успел притормозить и сбил девушку. В этот момент она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП 19-летняя местная жительница была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», – сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.