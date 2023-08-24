Полиция составила 20 протоколов на строителей-мигрантов в ЖК Краснодара

Полиция составила 20 протоколов на мигрантов в Краснодаре Фото: пресс-служба городского УМВД

Полиция составила 20 протоколов на строителей-мигрантов в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД. Рейды на улице Западный обход и в поселке Краснодарском продолжаются.

«В результате проверки было выявлено множество нарушений, в частности, случаи незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства», – сообщили в УМВД по Краснодару.

Приезжих доставили в отдел полиции для проверки по миграционным учетам и дактилоскопирования. На нарушителей составили административные протоколы за нелегальный въезд в страну, работу на территории РФ и нарушение правил пребывания.

«С каждым иностранцем проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений миграционного законодательства и общественного порядка», – добавили в полиции города.

Напомним, жильцы ЖК «Самолет» в Краснодаре начали массово жаловаться на строителей-мигрантов. По их словам, группа приезжих мужчин каждый день вела себя агрессивно. Жители попросту боятся выходить из дома. Родители не отпускают детей поиграть во дворе. А ночью под окнами многоэтажек строители устраивают драки и пьют на детских площадках.