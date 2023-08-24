В Анапе прошел фестиваль «Кубанские каникулы»

В Анапе прошли спортивные соревнования "Кубанские каникулы". Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе прошел краевой спортивный фестиваль «Кубанские каникулы». На базе спортивной школы олимпрезерва № 1 собрались девять команд учеников школ курорта. Ребята состязались в перетягивании каната и защитили нормативы ГТО.

«По итогам фестиваля 1-е и 2-е места заняли ребята из отделения помощи семье и детям Анапского социально-реабилитационного центра, 3-е место – у сборной команды школ № 7 и 11», - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Победители получили памятные призы и грамоты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края. Фестиваль «Кубанские каникулы» проводят в регионе с 2011 года. Участниками соревнований становятся дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.