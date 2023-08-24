В Краснодаре с 28 августа появится новый автобусный маршрут №83

Школьников Садов Калинина будет подвозить до школ. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре с 28 августа от улицы Екатеринодарской до поселка Колосистый запустят новый автобусный маршрут №83. Общественный транспорт будет по брутто-контракту возить учеников из Садов Калинина до школ № 106, 99 и 68. С утра и до окончания занятий на линии будут работать четыре автобуса, а время ожидания не должно превышать 5-10 минут. По воскресеньям, в праздничные дни и в период школьных каникул на маршруте оставят только одну машину.

«Продолжаем работу по улучшению транспортного обслуживания жителей города и поэтапно переходим на брутто-контракты, благодаря которым сможем контролировать качество перевозок. Обязательные условия брутто-контрактов — оснащение всех автобусов системами кондиционирования, доступность для маломобильных пассажиров», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Автобусы будут ходить по маршруту: Екатеринодарская - Средняя - Западный обход - подъездная дорога к ОПХ «Колос» - Макаренко – Звездная в поселке Колосистом. В обратном направлении машины проследуют по улице Звездной, переулку Звездному, а после подъездной дороги к ОПХ «Колос» проследуют по маршруту.