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НовостиЭкономика24 августа 2023 15:50

Глава Кубани встретился с участниками краевого этапа конкурса «Лидеры России»

Вениамин Кондратьев пообщался с участниками регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России»
Евгения ХАЛИКОВА
На встречу с губернатором пришли те, кто уже прошел первые этапы конкурсного отбора и проявил себя как лучшие. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На встречу с губернатором пришли те, кто уже прошел первые этапы конкурсного отбора и проявил себя как лучшие. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с участниками регионального этапа управленческого конкурса «Лидеры России». В 2023 году стать участниками конкурса решили 5 тысяч жителей Кубани. С губернатором встретились те, кто уже преодолел первые этапы отбора.

«Впереди у вас дальнейшие испытания и финал проекта «Лидеры России», но уже сейчас вы убедительно продемонстрировали, что хотите поменять жизнь вокруг себя. Стать первым в конкурсе – значит доказать, что ты лучший. Быть лидером в жизни – значит принимать сложные решения и работать на результат. Это именно то, что всегда будут ждать от вас люди», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Участники рассказали главе региона свое видение решения вопросы по дальнейшему развитию территорий закрывшейся игорной зоны «Азов-сити» в Щербиновском районе. Проект рассчитан до 2050 года. Через 27 лет здесь могут быть либо рекреационная зона, либо промышленно-производственный комплекс.

Конкурс «Лидеры России» впервые провели в 2017 году по поручению главы государства. За пять лет до финала дошли 34 представителя Кубани, а шестеро из них стали победителями.