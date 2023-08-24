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НовостиПроисшествия24 августа 2023 15:57

В Сочи из-за загоревшейся кровли эвакуировали жильцов четырехэтажного дома

Спасатели тушат пожар на мансардном этаже площадью 450 кв м
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи загорелся жилой многоквартирный дом.

В Сочи загорелся жилой многоквартирный дом.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи загорелся мансардный этаж жилого четырехэтажного дома по улице Новороссийское шоссе. Огнем объята площадь 450 кв. м. Спасатели приняли решение об эвакуации жильцов четырехэтажки.

«В 17:34 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. В 17:35 к месту вызова направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Незамедлительно были поданы стволы на тушение и начата эвакуация жильцов дома», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ведомства рассказали, что работе пожарных мешает плотная застройка и высокая горючая загрузка, так как крыша дома выполнена из деревянных конструкций. В работе задействованы задействовано 58 человек и 21 единица техники.