Александр Власов встретился в Краснодаре с финалистами грантовых проектов

Александр Власов провел в Краснодаре встречу с победителями грантовых проектов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Александр Власов провел в Краснодаре встретился с победителями краевых и федеральных грантовых проектов. Вице-губернатор Краснодарского края наградил участников встречи благодарственными письмами и дипломами.

«Казачьи общества реализуют социально ориентированные проекты и участвуют в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Это один из важных пунктов Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества», – сказал Александр Власов.

В 2023 году казачьи общества региона стали участниками нескольких десятков грантовых конкурсов, подав 190 заявок. Из них 39 получили на реализацию 23 миллиона рублей.