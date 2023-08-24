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НовостиОбщество24 августа 2023 16:56

В Новороссийске врачи спасли пациента, зараженного гельминтами

Мужчина обратился в Новороссийскую городскую больницу № 1 с жалобами на острую боль в животе
Евгения ХАЛИКОВА
Врачи не сразу смогли поставить диагноз.

Врачи не сразу смогли поставить диагноз.

Фото: Иван Макеев

В Первую городскую больницу Новороссийска обратился пациент с жалобами на острую боль в кишечнике и животе. Заподозрившими отравление или переедание врачам мужчина объяснил, что ничего не употреблял в пищу. Из-за тяжелейшей интоксикации новороссийцу грозило обезвоживание, которое способно привести к перебоям в работе всех внутренних органов.

«Врачам было сложно определить диагноз, поскольку анализы, УЗИ органов брюшной полости и КТ-исследование не показали инфекционного заболевания и каких-либо патологий. Только благодаря процедуре колоноскопии врачи обнаружили в толстой кишке пациента клубок паразитов», - рассказали в пресс-службе лечебного учреждения.

Медики назвали этот случай уникальный, так как обычно гельминты диагностируются лабораторными методами и требуют эндоскопического вмешательства. Сейчас пациент проходит специальную терапию в инфекционной больнице.