В Новороссийске врачи спасли пациента, зараженного гельминтами

Врачи не сразу смогли поставить диагноз. Фото: Иван Макеев

В Первую городскую больницу Новороссийска обратился пациент с жалобами на острую боль в кишечнике и животе. Заподозрившими отравление или переедание врачам мужчина объяснил, что ничего не употреблял в пищу. Из-за тяжелейшей интоксикации новороссийцу грозило обезвоживание, которое способно привести к перебоям в работе всех внутренних органов.

«Врачам было сложно определить диагноз, поскольку анализы, УЗИ органов брюшной полости и КТ-исследование не показали инфекционного заболевания и каких-либо патологий. Только благодаря процедуре колоноскопии врачи обнаружили в толстой кишке пациента клубок паразитов», - рассказали в пресс-службе лечебного учреждения.

Медики назвали этот случай уникальный, так как обычно гельминты диагностируются лабораторными методами и требуют эндоскопического вмешательства. Сейчас пациент проходит специальную терапию в инфекционной больнице.