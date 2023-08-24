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НовостиПроисшествия24 августа 2023 19:08

В Сочи турист проник в чужую незапертую квартиру и украл 45 тысяч рублей

Сочинские оперативники задержали 28-летнего приезжего, который похитил рюкзак с деньгами из открытой квартиры
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина заключен под стражу.

Мужчина заключен под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сочи забыла закрыть дверь в квартиру и стала жертвой домушника. Молодой человек обнаружил открытую дверь, проник в чужое жилье и вынес оттуда рюкзак с крупной суммой денег.

«Личность подозреваемого полицейские установили по следам пальцев рук, оставленным им на двери, и задержали приезжего около дома по адресу временного проживания в Сочи», - рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина объяснил, что рюкзак он выкинул, а деньги успел потратить. Теперь он фигурант уголовного дела. По ходатайству следователей подозреваемый был заключен под стражу.