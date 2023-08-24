В Динском районе 15 зданий признаны памятниками регионального значения

Эти здания – образцы общественной и жилой архитектуры конца XIX – начала ХХ веков. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Динском районе 15 зданий получили статус памятников регионального значения. В единый государственный реестр объектов культурного наследия внесены объекты в станицах Динской, Васюринской, Нововеличковской, Пластуновской и Новотитаровской.

«Сохранение исторического облика городов и станиц края - приоритетная задача для региона. Статус памятников архитектуры, который получили пятнадцать объектов Динского района, гарантирует неизменность их облика, сохранение для будущих поколений», – прокомментировал вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Эти здания – образцы общественной и жилой архитектуры конца XIX – начала ХХ веков. Перед тем как подтвердить их художественную и мемориальную ценность, эксперты провели натурные исследования и изучили архивные материалы.

Задачу по сохранению исторического облика региона ведут по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева. С 2020 года статус памятников архитектуры присвоили более 150 зданиям.