В Краснодаре изменят маршруты движения трех автобусов

В ближайшее время изменятся маршруты движения автобусов № № 65, 150А и 91. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре с 26 августа по новым маршрутам начнут ходить три городских пассажирских автобуса. Изменения коснутся автобусов № № 150А, 65 и 91. По словам мэрии, это сделано, чтобы повысить доступность общественного транспорта для жителей пригорода краевого центра.

«С 26 августа продлят маршруты автобусов № 65 и № 150А. Это сделано для улучшения транспортной доступности новых жилых комплексов по ул. Круговой и беспересадочного сообщения с ЖК «Родные просторы», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Автобусы № 65 будут следовать от улицы Дмитрия Благоева до улицы Симиренко согласно привычному маршруту. Затем от улицы Симиренко машины поедут до жилого комплекса «Цветы» на улице Круговой.

Автобусы № 150А будут начинать движение от улицы Игнатова до Первомайской согласно прежнему маршруту, а затем следовать до ЖК «Родные просторы» по улицам Норковой, Платиновой, Заповедной и Светлой.

Также из-за начала ремонтных работ и ограничением движения транспорта на участке дороги-дублера поменяется расписание автобусов № 91. Общественный транспорт будет перенаправлен на улицу Батуринскую.