В границы исторического поселения Сочи вошли 216 исторически ценных зданий

Площадь исторического поселения регионального значения город Сочи – 792 гектара. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Стало известно, сколько исторически ценных объектов попали в границы исторического поселения Сочи. Предмет охраны исторического поселения обсудили на совещании, которое возглавил мэр курорта Алексей Копайгородский. Также были затронуты новые требования к градостроительным регламентам.

«Утверждение предмета охраны исторического поселения для Сочи – серьезное идеологическое достижение. В его границы помимо 101 объекта культурного наследия включены 216 исторически ценных зданий и сооружений, формирующих городскую застройку. Стратегический документ принят в Год архитектуры, его подготовку вели совместно с разработчиками Генплана – он интегрирован в проект и позволит соблюсти баланс между историческим наследием и возможностями дальнейшего развития курорта. Важно донести до горожан правила, которые действуют в истор поселении, и контролировать их неукоснительное исполнение», – подчеркнул мэр администрации Сочи Алексей Копайгородский.

Общая площадь исторического поселения регионального значения Сочи разбита на 30 секторов, в каждом из которых утверждены индивидуальные градостроительные требования. По охрану попали, например, мозаичное панно Торговой галереи, здание ЦУМа и историческое городское озеленение.