Что произошло в ночь на 25 августа в Краснодарском крае

Последние новости на утро 25 августа на Кубани

В Краснодаре открыли первый этап второй очереди Краевой клинической больницы №1. В новый восьмиэтажный корпус переехали краевой ожоговый центр, отделения сосудистой хирургии, детской кардиохирургии, несколько отделений реанимации и интенсивной терапии.

В центре оборудовали гибридные операционные для всех видов хирургии. Медики смогут проводить здесь одномоментно вмешательства как минимум на двух разных органах. Таких мощных по оснащенности операционных в крае раньше не было. Также для вымораживания опухолей в легких, почках, печени будут использовать криотерапевтическую установку – первую в России.

На Кубани передали в суд дело мужчины, устроившего стрельбу после развода с женой.

В Сочи во время пожара на мансарде жилого дома выгорели семь квартир.

Московский прокурор умер после падения с лошади на отдыхе в Адыгее.