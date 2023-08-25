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НовостиОбщество25 августа 2023 5:05

В Краснодарском крае 25 августа воздух прогреется до 31 градуса

Пекло в регионе начало отступать
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Прогноз погоды на 25 августа в Краснодарском крае

Прогноз погоды на 25 августа в Краснодарском крае

25 августа в Краснодарском крае ожидается солнечная погода и без дождей. Воздух прогреется до 31 градуса.

«Ненастные атмосферные вихри обойдут Кубань стороной, и в регионе сохранится преимущественно солнечная и сухая погода. При этом постепенное понижение температурных показателей продолжится», - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что около нормы. В субботу, 26 августа, также в регионе без осадков, днем до +32 тепла.