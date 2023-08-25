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НовостиОбщество25 августа 2023 5:20

Многодетные семьи Краснодара могут улучшить жилье с помощью господдержки

Компенсации на эти цели предоставляет государство
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krdru

Фото: krdru

Из бюджета многодетным семьям Краснодара, имеющим трех и более детей, предоставляют компенсационную выплату до 300 тысяч рублей. Подать заявку на компенсацию для улучшения жилья можно до 1 сентября.

«Деньги можно вложить: в покупку жилого помещения по договору купли-продажи; в объект долевого строительства; в строительство индивидуального жилого дома», - отметили в мэрии города.

Консультации по предоставлению выплат можно получить в Кубанском центре господдержки населения по телефонам: 8 (861) 255-33-50, 251-78-17, 255-41-05.