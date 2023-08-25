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НовостиОбщество25 августа 2023 6:30

В порту Туапсе пройдут морские учения со стрельбой 25 августа

В акватории порта Туапсе запретили движение судов и маломерных плавсредств из-за учений 25 августа
Светлана ОВДЕЙ
Учения в акватории порта Туапсе пройдут с 11:00 до 15:00 Фото: admtuapse.ru

Учения в акватории порта Туапсе пройдут с 11:00 до 15:00 Фото: admtuapse.ru

В порту Туапсе пройдут морские учения со стрельбой 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 11:00 до 15:00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время учений в акватории порта закроют движение судов и маломерных плавсредств.

Жителей и туристов Туапсе просят соблюдать спокойствие.