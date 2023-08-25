На подготовку школ Сочи направили около 350 млн рублей

Школы готовят к учебному году

До старта нового учебного года остается неделя, и все школы Сочи уже готовы принять учеников.

В СОШ №13 мэр города Алексей Копайгородский пообщался с педагогами и родителями воспитанников. Сейчас они сообща и вместе со старшеклассниками на субботниках наводят финальные штрихи. При поддержке регионального и городского депутатского корпуса здесь капитально отремонтировали спортзал. Также подготовили помещения для занятий по федеральному проекту «Самбо в школу». Всего здесь действуют семь секций, в них регулярно занимаются около полутысячи человек – каждый третий ученик. Кроме того, к 1 сентября обновили столовую, коридоры, классы и пространство для отдыха.

На подготовку объектов образования Сочи к новому учебному году направили порядка 350 миллионов рублей. Комплексный или частичный ремонт выполнен во всех общеобразовательных организациях города, а в десяти реализовали крупные проекты для развития спорта.

"Идем к тому, чтобы в каждой школе у наших детей были все возможности для гармоничного развития, чтобы они формировали характер победителя и достигали поставленных целей – это, безусловно, пригодится и в учебе, и в жизни", - заключил Алексей Копайгородский.