Илья Чикаев Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Илья Чикаев стал новым архитектором Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Приказ о назначении подписал директор департамента архитектуры и градостроительства Василий Домрин.

Ранее Илья Чикаев руководил отделом территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства мэрии. С 25 августа он занимает должность замдиректора департамента, исполняющего функции главного архитектора города.

Илья Чикаев родился в 1991 году. Окончил архитектурно-строительный факультет КубГАУ им. И. Т. Трубилина, а в 2017 году стал магистром по специальности «Строительство». Сейчас Илья Чикаев обучается в аспирантуре Академии архитектуры и искусства ЮФУ.

В 2011 году начал работу с коммерческих проектных организаций. А на муниципальную службу заступил в 2015 году, заняв должность ведущего специалиста отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства Краснодара.

«За его плечами — большой опыт работы в архитектурной сфере именно в городской администрации. Уверен, благодаря его энергичности и желанию развивать облик краевой столицы родятся свежие идеи и проекты», – сказал Василий Домрин.

Известно, что бывший главный архитектор Краснодара Артем Саламатин покинул должность в связи с переходом на новую работу.