Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Nissan насмерть сбил 48-летнюю женщину. ДТП произошло утром 24 августа по улице Комарова в станице Отрадной.

«По предварительным данным, 36-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Patrol, допустил наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате женщина скончалась до приезда медиков. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Полиция проводит проверку.