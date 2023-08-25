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НовостиКарта Кубани25 августа 2023 7:40

В археологическом музее Анапы пройдет бесплатная экскурсия 26 августа

Бесплатную экскурсию «Анапские пушки на страже православного храма» проведут на курорте
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе 26 августа пройдет бесплатная экскурсия.

В Анапе 26 августа пройдет бесплатная экскурсия.

Фото: Виталий ТИМКИВ

В археологическом музее Анапы пройдет бесплатная экскурсия 26 августа. Мероприятие «Анапские пушки на страже православного храма» начнется в 12:00. Группа соберется возле памятника «Русские ворота».

«Во время экскурсии научный сотрудник музея Валерий Сотник расскажет о героической истории сражений в русско-турецких войнах под стенами крепости Анапа. Также о доблести и отваге русских воинов, выдающихся адмиралов и полководцев, которые прославили город», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб – 2023».