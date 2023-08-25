В Анапе 26 августа пройдет бесплатная экскурсия. Фото: Виталий ТИМКИВ

В археологическом музее Анапы пройдет бесплатная экскурсия 26 августа. Мероприятие «Анапские пушки на страже православного храма» начнется в 12:00. Группа соберется возле памятника «Русские ворота».

«Во время экскурсии научный сотрудник музея Валерий Сотник расскажет о героической истории сражений в русско-турецких войнах под стенами крепости Анапа. Также о доблести и отваге русских воинов, выдающихся адмиралов и полководцев, которые прославили город», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб – 2023».