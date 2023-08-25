Первые отряды черноморских казаков высадились на Тамани 25 августа 1792 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани поздравил с 231-летием высадки черноморских казаков на Тамани. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

Первые отряды черноморских казаков прибыли на дарованные Екатериной II земли 25 августа 1792 года. К 10 сентября на Таманском полуострове уже проживали 3247 казаков, основав 40 куреней. А центром в 1793 году стал город Екатеринодар.

«Более 6 тысяч кубанских казаков выполняют боевые задачи в добровольческих отрядах и воинских частях в зоне специальной военной операции. Благодарю за службу наших земляков, которые доблестно и с верою вновь отстаивают интересы Родины, продолжая славные традиции кубанского казачества», – написал Вениамин Кондратьев.