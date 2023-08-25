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НовостиОбщество25 августа 2023 7:53

Губернатор Кубани поздравил с 231-летием высадки черноморских казаков на Тамани

Первые отряды черноморских казаков высадились на Тамани 25 августа 1792 года
Светлана ОВДЕЙ
Первые отряды черноморских казаков высадились на Тамани 25 августа 1792 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первые отряды черноморских казаков высадились на Тамани 25 августа 1792 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани поздравил с 231-летием высадки черноморских казаков на Тамани. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

Первые отряды черноморских казаков прибыли на дарованные Екатериной II земли 25 августа 1792 года. К 10 сентября на Таманском полуострове уже проживали 3247 казаков, основав 40 куреней. А центром в 1793 году стал город Екатеринодар.

«Более 6 тысяч кубанских казаков выполняют боевые задачи в добровольческих отрядах и воинских частях в зоне специальной военной операции. Благодарю за службу наших земляков, которые доблестно и с верою вновь отстаивают интересы Родины, продолжая славные традиции кубанского казачества», – написал Вениамин Кондратьев.