На Кубани более 440 многодетных семей получили компенсацию вместо участка Фото: krd.ru

На Кубани более 440 многодетных семей получили компенсацию вместо земельного участка. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Мерой поддержки уже воспользовалась 231 семья из Краснодара. Заявки на получение компенсации подали 49 семей из Новороссийска и 16 семей из Сочи.

«В прошлом году мы приняли важное решение – предоставлять семьям с тремя и более детьми компенсацию из краевого бюджета вместо земельного участка. Средства можно направить на погашение ипотеки, взятой на возведение собственного дома, или покупку жилья, в том числе строящегося», – напомнил глава региона.

Всего семьи с тремя и более детьми могут получить до 300 тысяч рублей. Заявки принимают до 1 сентября на сайте Кубанского центра государственной поддержки населения и развития финансового рынка.

За пять лет количество многодетных семей на Кубани выросло на 34%. Всего насчитывается 94 тысячи семей, в которых воспитывают более 305 тысяч детей.