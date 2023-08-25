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НовостиОбщество25 августа 2023 9:16

Кино под открытым небом покажут в Краснодаре 25 и 26 августа

Кино под открытым небом в Краснодаре покажут на спортплощадках на улицах Бородинской и Героя Яцкова
Светлана ОВДЕЙ
Кино под открытым небом покажут в Краснодаре 25 и 26 августа Фото: krd.ru

Кино под открытым небом покажут в Краснодаре 25 и 26 августа Фото: krd.ru

Кино под открытым небом покажут в Краснодаре 25 и 26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 25 августа кинопоказ состоится на футбольной площадке на улице Бородинской, 137/2. Начало запланировано в 19:30. Перед просмотром фильма «Отряд Таганок» выступит битбоксер.

26 августа кино «Отряд Таганок» в 19:30 покажут на спортплощадке на улице Героя Яцкова, 19, к. 1. Перед кинопоказом для зрителей выступит певица Ула Диринг.

Напомним, проект «Кино нашего двора» реализуют в Краснодаре с 2010 года. Мероприятие организовано городским Центром событий.