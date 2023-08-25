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НовостиОбщество25 августа 2023 9:39

Благотворительный фонд Краснодара 1,5 года работает в зоне СВО

Краснодарской фонд «Добро и дело» передал 800 тонн гуманитарной помощи с начала СВО
ПАВЛОВА Валерия
Благотворительный фонд Краснодара 1,5 года работает в зоне СВО Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Благотворительный фонд Краснодара 1,5 года работает в зоне СВО Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Краснодарский фонд «Добро и дело» 1,5 года работает в зоне СВО. Благотворительная организация передала 800 тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации при поддержке администрации Краснодара.

Кроме того, фонд помогает участникам СВО с воинским снаряжением. За время работы для бойцов закупили амуницию и необходимые средства на несколько млн рублей. В настоящее время краснодарский фонд работает на территории от ЛНР до Херсонской области.

В честь даты в Краснодаре состоялось торжественное мероприятие. Участники подвели итоги работы за 1,5 года. А активных представителей фонда наградили грамотами и благодарностями.