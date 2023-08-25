Инженеры Кубани запустили наноспутник в ближний космос Фото: admkrai.krasnodar.ru

Инженеры Кубани запустили наноспутник в ближний космос. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Запуск аппарат формата CubeSat прошел в Набережных Челнах.

При сборке спутника разработчики интегрировали фотокамеру. Она может передавать снимки полета в режиме реального времени.

«Мне необходимо было позаботиться о терморегуляции системы, так как в условиях вакуума тепло плохо рассеивается, и от перегрева камера могла выйти из строя. Я рад, что мне удалось реализовать проект и погрузиться в мир технологий», – рассказал участник конкурса «Космос здесь», девятиклассник Иван Маскунов.

Наноспутник находился на высоте более 12 километров. Аппарат провел в стратосфере около 10 часов.

Инженеры испытали систему терморегулирования, собрали метеорологические данные об окружающей среде. Кроме того, специалисты обработали методы наземного сопровождения полета стратостата со спутником. На мобильный антенный комплекс поступали данные с телеметрией и координатами аппарата. За счет этого строился маршрут полета.

Система радиопередачи обеспечивала видеосигнал на расстояние до 20 километров. Полетной нагрузкой также послужил счетчик Гейгера.

Как отмечают инженеры, уже сейчас можно говорить о поставленном рекорде по длительности пребывания спутника в стратосфере.

«Мы получили полное представление о распространении тепла внутри бортовых систем, что теперь позволит спланировать полет по продолжительности не менее суток. Получение метеорологических данных позволит определить скорость изменения температуры, влажности, давления, радиации за время светового дня», – сказал руководитель Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» Кирилл Попко.

Запуск наноспутника приблизил технологию, которая будет промежуточным звеном между беспилотниками и спутниками в вопросах дистанционного зондирования Земли. Кроме того, инженеры отработали создание стратосферного телескопа. Он поможет наблюдать за звездами без помех со стороны насыщенной облаками тропосферы.