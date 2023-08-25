Мотоциклист сбил подростка в парке и уехал

В Усть-Лабинске осудят мотоциклиста, сбившего 13-летнего подростка в парке. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, все произошло в июне 2023 года вблизи озера Копытце в Усть-Лабинске. 59-летний водитель мотоцикла «Ява» выехал на пешеходную дорожку. В какой-то момент он на всей скорости сбил 13-летнего школьника.

Не остановившись, мотоциклист помчал дальше. Тем временем очевидцы вызвали пострадавшему скорую. Подростка госпитализировали.

Позже самого мотоциклиста задержали и завели на него уголовное дело. Известно, что мужчина полностью признал вину.

«На период следствия ему по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мотоцикл изъят и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по краю.

В настоящее время материалы дела передали для рассмотрения в суд.