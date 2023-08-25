Красная в Краснодаре вошла в пятерку самых дорогих торговых улиц в России Фото из архива КП

Красная в Краснодаре вошла в пятерку самых дорогих торговых улиц в России. Она оказалась на втором месте по цене за аренду коммерческой недвижимости на 1 кв. метр.

Согласно исследованию консалтинговой компании SRG, в первом полугодии стоимость аренды составила 27 тысяч рублей. Выше ценник в Татарстане. Аренда на улице Пушкина в Казани превышает 37 тысяч рублей.

После Краснодара идет улица Пискунова в Нижнем Новгороде. Здесь стоимость аренды 1 кв. метра составляет 25,8 тысячи рублей. Далее следует проспект Карла Маркса в Омске, где за «квадрат» просят 25,3 тысячи рублей в год. На пятом месте расположилась улица Ленина в Воронеже. Здесь ценник превышает 25 тысяч рублей, сообщает «РБК Недвижимость».

«В основном в топ-10 вошли города, популярные среди туристов. В большинстве отмечена положительная динамика относительно прошлого периода», – отметила старший руководитель проектов направления «Недвижимость» SRG Александра Болотникова.

Отмечается, что рост ставок связан с серьезным увеличением турпотока по России.