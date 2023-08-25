Жителю Краснодара дали шесть лет колонии за попытку поджечь военкомат

Суд назначил шесть лет лишения свободы Фото из архива КП

Южный окружной военный суд вынес приговор краснодарцу за попытку поджечь военкомат. Мужчине назначили шесть лет колонии.

Все произошло осенью 2022 года в Краснодаре. С 22 по 24 сентября местный житель подготовил самодельные зажигательные изделия. После этого мужчина пришел с ними к зданию военкомата, поджег их и бросил в окно.

«По независящим от Важдаева обстоятельствам возгорания здания не произошло», – сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Суд признал краснодарца виновным. Мужчине назначили шесть лет лишения свободы. Первые два года наказания он будет отбывать в тюрьме, а далее – в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде», – уточнили в пресс-службе суда.