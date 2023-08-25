Фото: Роскадастр Кубани

В Роскадастре Кубани рассказали о том, что важно знать собственнику о перепланировке недвижимости. Провести процедуру законно можно благодаря техническому паспорту объекта.

В настоящее время перепланировка – наиболее популярный способ улучшения жилого и нежилого пространства. При выполнении необходимо актуализировать данные недвижимости.

«Технический паспорт актуален до тех пор, пока сведения об объекте соответствуют фактическому состоянию. Поэтому необходимо своевременно обновлять данные в случае изменений его технических характеристик», – отметил замдиректора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по региону Андрей Власенко.

Подготовка технического паспорта или иного справочного документа по итогам инвентаризации объекта доступна собственникам и заинтересованным лицам, которые могут обеспечить доступ к объекту для измерений.

Отмечается, что стоимость услуги зависит от сложности недвижимости и транспортной доступности.

Техническая инвентаризация проводится организациями, которые аккредитованы Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости.

В зависимости от характеристик объекта недвижимости у техпаспорта определена конкретная форма. Жилищному фонду соответствует Приказ Минстроя от 04.08.1998 № 37. Для эффективной эксплуатации и содержания нежилого фонда предусмотрен Приказ Госстроя РФ от 29.12.2000 № 308 и т.п.

Подробная информация о процедуре доступна на официальном сайте краевого управления Роскадастра в разделе «Сервисы и услуги».