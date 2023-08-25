Госинспектор нацпарка Сочи на охоте застрелил благородного оленя

Вероятнее всего, в связи с убийством дикого животного, будет возбуждено уголовное дело.

В Сочи 25 августа утром, в Солох-Аульском лесничестве в ходе очередного рейда был остановлен автомобиль УАЗ с двумя мужчинами. При досмотре в салоне внедорожника обнаружено две единицы оружия, патроны к ним и мясо убитого оленя.

Один из задержанных - государственный инспектор Сочинского нацпарка. При опросе госинспектор признался, что мясо добыто в результате охоты.

“Это беспрецедентный случай - браконьерство в заповедных лесах уже давно ушло в прошлое. И тем более это вопиющее происшествие, поскольку участником браконьерской охоты стал сотрудник природоохранной территории. Будем проводить проверку, будем ходатайствовать, чтобы виновные понесли справедливое наказание”, - сказал и.о. директора Сочинского национального парка Сергей Шевелев.

Сейчас материалы по данному делу переданы в УВД по Лазаревскому району города Сочи. По результатам рассмотрения будет принято решение. Вероятнее всего, в связи с убийством дикого животного, будет возбуждено уголовное дело.