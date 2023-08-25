В Сочи запретили кататься на самокатах в 23 местах

В Сочи продолжают устанавливать ограничивающие знаки

Жителей и туристов в Сочи беспокоит тема несоблюдения правил дорожного движения при прокате средств индивидуальной мобильности – это прямая угроза для безопасности пешеходов.

На заседании городской комиссии по БДД приняли решение ограничить прокат и движение самокатов в исторических границах Сочи, которые утвердили на региональном уровне. Уже определили 23 зоны, где ограничат движение СИМ, компании проката уже вносят изменения в программное обеспечение – транспортные средства должны отключаться на определенных территориях. В Сочи продолжают устанавливать ограничивающие знаки: кроме улицы Навагинской, они сейчас уже появились на Приморской набережной, в Комсомольском и Кооперативном скверах.

"Поручил в кратчайшие сроки привести нормативные акты города в соответствие с краевым приказом, чтобы полностью очистить границы исторпоселения от проката средств индивидуальной мобильности. Так обеспечим безопасное передвижение сочинцев и гостей нашего курорта в парках, скверах, на набережных и в других излюбленных местах отдыха", - добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.