Кубанские спортсмены завоевали медали международных соревнований по джиу-джитсу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали медали международных соревнований по джиу-джитсу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Кубок мира среди юношей и девушек до 14 лет и первенство планеты среди юниоров и юниорок до 21 года прошли в Астане. На соревнованиях выступили более тысячи спортсменов из 43 стран.

В борьбе лежа – раздел не-ваза – сражались два краснодарских атлета. Альберт Перемузян занял первое место в весовой категории до 34 кг. А Богдан Скороходов взял «бронзу» в весе до 30 кг.

На первенстве мира среди юниоров и юниорок выступили четыре кубанских спортсмена. Дмитрий Муляк стал третьи в борьбе лежа весовой категории 66 кг – до 16 лет.

«Медали – отличное доказательство того, что направление джиу-джитсу в крае активно развивается. Поздравляю спортсменов и их наставников с успешным выступлением. Желаю ребятам новых побед», – сказал министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

В настоящее время на Кубани более тысячи спортсменов занимаются джиу-джитсу. В крае действует основанная в 2015 году региональная федерация.