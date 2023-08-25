Парк в Апшеронском районе откроют к 1 сентября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Обновленный парк в Апшеронском районе Кубани откроют к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Общественную территорию благоустроили в поселке Новые Поляны по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Площадь парка по улице Советской достигает двух гектаров. Специалисты отремонтировали освещение, ливневую канализацию, установили малые архитектурные формы. Кроме того, для посетителей организовали спортивную зону. В парке обустроили футбольное поле, площадку для стритбола и уличные тренажеры.

При благоустройстве учитывалась доступность маломобильных групп населения.

«В парке завершаются все основные работы, его планируют открыть к 1 сентября. Жители давно ждали это событие. Парки и скверы для сельчан – одно из главных мест проведения досуга», – сказал вице-губернатор Андрей Прошунин.