Егор Ефимов ушел из дома 17 августа Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре больше недели ищут пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Егор Ефимов ушел из дома 17 августа в СНТ Российском. Но домой подросток так и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в поисках к волонтерам.

В настоящее время поиски пока не дали результатов. Егор ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения имеет светло-русые волосы и голубые глаза. Во что был одет подросток в день исчезновения, неизвестно. Но из дома он ушел с серым рюкзаком.

Всех, кто видел Егора Ефимова или знает, где он может находиться, просят сообщить по номеру 8(903)4528779. К волонтерам также можно обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 700 5452.