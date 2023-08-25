В Краснодаре прошел масштабный рейд по местам скопления мигрантов

У мигрантов в Краснодаре проверяют документы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре прошел масштабный совместный рейд сотрудников СКР региона и краевого управления ФСБ РФ по местам массового скопления мигрантов. Были проверены места возможного нелегального пребывания гостей из ближнего зарубежья. Работа прошла по поручению главы СКР Краснодарского края Андрея Маслова. Поводам стали многочисленные жалобы жителей краевого центра.

«По указанию руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Маслова была организована доследственная проверка опубликованных в ряде социальных медиа сведений о том, что на территории одного из жилых комплексов краевой столицы приезжие из стран Центральной Азии в состоянии опьянения находятся на детских и спортивных площадках, спят на общих балконах дома, проживают в квартирах большим количеством человек и иным образом нарушают права жильцов», - рассказали в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В итоге были задержаны 540 человек. Сейчас они доставлены в отделения полицию для проверки документов. Если выяснится, что люди находились на территории страны незаконно, их ждет депортация домой.