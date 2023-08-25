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НовостиПроисшествия25 августа 2023 15:31

В Краснодаре произошло аварийное отключение электроэнергии

Жители Карасунского округа краевого центра остались без света
Евгения ХАЛИКОВА
Жители Краснодара остались без света.

Жители Краснодара остались без света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карасунском округе Краснодара из-за энергоаварии без света остались жители 14 улиц. В зону отключения попали улицы 4-я сторожевая, Канонирская, Вольная, Оружейная, Пластуновская, Островная, Приморская, Сенокосная, Троицкая, Тихомировская, Обрезная, Казачья, Капитальная и Пластунская.

«Причина отключения – в результате повреждения на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ХЛ-2» и 29 трансформаторных подстанций», - уточнили в ЕДДС Краснодара.

На место уже выехали аварийные бригады. Устранить последствия аварии и восстановить энергоснабжение потребителей обещают в ближайшее время.