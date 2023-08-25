Педагогам школ Кубани с 1 октября будут ежемесячно выплачивать по 5 тысяч рублей

Педагогам Кубани повысят зарплату. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае появилась новая мера поддержки учителей. С 1 октября 2023 года педагоги кубанских школ будут получать ежемесячную надбавку в размере 5 тысяч рублей.

«Сегодня в новой школе поселка Знаменского провели традиционное августовское совещание научно-педагогической общественности края. За последние годы ни один ежегодный педсовет не прошел без того, чтобы губернатор не предложил очередную меру поддержки педагогов. Так и сегодня. С 1 октября вводится ежемесячная надбавка для всех учителей в размере 5 тыс. руб. Также учителя региона 1 сентября получат по 5 тыс. рублей», - сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Анна Минькова рассказала о других выплатах и способах поощрения учителей, которые действуют в Краснодарском крае. Например, с 2023 года победители и призеры Всероссийских конкурсов профмастерства получают ежегодные премии по 350 и 500 тыс. рублей. За классное руководство педсоставу доплачивают по 9 тысяч рублей из краевого и федерального бюджетов в общем. Действует в регионе и льготная ипотека. Благодаря ей с 2022 года 525 учителей смогли улучшить жилищные условия.