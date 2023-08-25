На Кубани до 2025 года построят более 30 школ

Губернатор провел совещание научно-педагогической общественности региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае до конца 2025 года появятся 30 школ-новостроек. О планах рассказал глава региона Вениамин Кондратьев во время совещания научно-педагогической общественности.

«1 сентября за парты сядут 780 тысяч детей. Хотя всего пару лет назад учеников в регионе было на четверть меньше. Это серьезный вызов для всей системы образования. В прошлом году мы передали учителям и школьникам 16 зданий, в этом вводим уже 19, из которых 9 распахнут свои двери в День знаний. Это современные и оснащенные всем необходимым для качественного образовательного процесса учреждения. В них созданы условия для раскрытия талантов подрастающего поколения. До конца 2025 года построим еще как минимум 31 школу», – рассказал Вениамин Кондратьев.

В 2023 году бюджет социальной сферы вырос на 100 млрд рублей по соотношению к 2022 году и составил 168 миллиардов рублей. На капитальный ремонт образовательных учреждений региона в рамках федеральной программы в течение года было направлено 2,5 миллиарда рублей. Сейчас в регионе идет ремонт 651 школы. В будущем Кубань планирует присоединиться к еще одной федеральной программе по капремонту колледжей и детских садов.