В Краснодарском крае создана одна из крупнейших в стране систем профобразования

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае действует крупнейшая система профессионального образования. В регионе работают 109 колледжей, а также 28 их филиалов.

«Важную роль в экономике края играет система профессионального образования. Этот огромный потенциал нужно направить на подготовку востребованных кадров. Сегодня не хватает квалифицированных рабочих, токарей, швей – специалистов реального сектора экономики. Проблему решаем вместе с бизнесом, посредством федерального проекта «Профессионалитет», - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Образовательный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 году. За год в регионе появились шесть образовательных центров, где в тесном сотрудничестве с работодателями проходят обучение 1200 студентов. После учебы по новым стандартам выпускников ждет гарантированное трудоустройство у партнеров проекта.