В Красноармейском районе проведут Всекубанский День здоровья

Всекубанский День здоровья проведут в Красноармейском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Красноармейском районе 26 августа пройдет Всекубанский День здоровья. В рамках акции жители района смогут пройти обследования органов желудочно-кишечного тракта. Прием будут вести в поликлинике ЦРБ станицы Полтавской.

«Пациентам расскажут, как предупредить распространенные нарушения в работе пищеварительной системы. Необходимо соблюдать режим питания, избегать жирной, соленой пищи, исключить газировку. Важно заниматься физкультурой и спортом, высыпаться, отказаться от вредных привычек», – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона Андрей Сахаров.

С начала 2023 года в регионе провели 31 подобную акцию. Более 110 тысяч жителей региона получили консультации медиков.