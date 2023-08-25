Вениамин Кондратьев посетил новую школу в Знаменском микрорайоне Краснодара

Вениамин Кондратьев посетил новую школу в Краснодаре. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В поселке Знаменском Краснодара 1 сентября откроется новая школа, построенная в рамках национального проекта «Образование». Это трехэтажное здание, рассчитанное на 1550 мест. В 2023 году здесь будут учиться в две смены более 3000 школьников, в том числе более 450 первоклассников.

«Научно-технический прогресс развивается очень быстро, и мы должны предоставить детям все возможности, чтобы они учились осваивать передовые технологии со школьной скамьи. Тогда они вырастут мыслящими людьми и сами будут создавать прорывные проекты. Учителя, наставники должны стать проводниками в этом направлении, помогать ребятам двигаться к успеху. Мы в свою очередь продолжим возводить такие современные школы по всему краю», – рассказал Вениамин Кондратьев.

В школе оборудовано 50 предметных кабинетов. Есть зрительный зал и малый актовый зал. Для маломобильных ребят установлены лифты и подъемники. Губернатор Вениамин Кондратьев ознакомился с комплектацией кабинетов географии, химии и класса робототехники. Также глава региона заглянул в кабинет труда, где стоят швейные машинки и парогенераторы. Для мальчиков оборудованы столярные мастерские.