Автоинспекторы Сочи за три дня поймали 31 водителя с признаками опьянения

22 водителя отказались от прохождения процедуры освидетельствования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи с 21 по 24 августа прошел рейд по выявлению водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспекторы привлекли от ответственности за нарушение законодательства 31 автолюбителя.

-«Сотрудниками Госавтоинспекции Сочи был привлечен к ответственности 31 водитель за управление автомобилем с признаками опьянения. Из них девять водителей были с установленным состоянием опьянения, а 22 водителя отказались от прохождения процедуры освидетельствования», - сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД по г. Сочи.

Административная ответственность за вождение в пьяном виде — штраф в размере 30 тысяч и лишение водительских прав на срок 1,5–2 года.