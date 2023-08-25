Жительница Адыгеи передала лжеследователям 700 тысяч рублей

Полицией Адыгеи и Санкт-Петербурга установлено местонахождение объявленной в федеральный розыск 35-летней женщины. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Адыгеи стала жертвой популярной схемы мошенничества. В 2021 году ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась следователем по особым важным делам. Она запугала гражданку мнимыми проблемами с законом и предложила решить их за материальное вознаграждение.

«Поверив аферистке, доверчивая гражданка в ходе личных встреч на территории поселка Яблоновского и города Краснодара несколько раз передавала обманщице собственные накопления в размере от 50 до 200 тысяч рублей. Продолжая требовать новые суммы, подозреваемая вскоре убедила свою жертву оформить кредит в банке на имя родственников», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Только передав мошеннице 700 тысяч рублей, женщина поняла, что ее обманули. Полицейские установили личность аферистки, ею оказалась 35-летняя жительница Тахтамукайского района. Подозреваемая успела скрыться и почти два года потребовалось полицейским, чтобы выйти на ее след в Санкт-Петербурге. В итоге разыскиваемая женщина была установлена и задержана. В настоящее время следственные мероприятия в отношении нее продолжаются, заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».