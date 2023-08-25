Жительница Анапы заработала на несуществующих квартирах 28 тысяч рублей

Туристка стала жертвой обмана с жильем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Анапы решила заработать денег на сдаче в аренду жилья, однако своей недвижимости у предпринимательницы не было. Проблему 44-летняя женщина решила оригинально – она скачала фотографии чужого дома и разместила в сети объявления о сдаче недвижимости на лето по привлекательным ценам.

«В полицию города Анапы обратилась женщина с заявлением о мошеннических действиях со стороны арендодателя. Заявительница пояснила, что арендовала дом в поселке Джемете Анапского района и внесла предоплату на банковский счет владелицы жилья. Однако, приехав по назначенному адресу, женщина обнаружила, что данная жилплощадь не сдается, а девушка-арендатор перестала выходить на связь», - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Полицейские вышли на след мошенницы. Ранее судимая женщина созналась еще в одном эпизоде мошенничества. Общая сумма ущерба составила 28 000 рублей. В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».